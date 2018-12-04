«استشاري الشارقة» يناقش سياسة المجلس الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:جيهان شعيب



طالب أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بتفعيل البرنامج الإداري والمالي لمجلس الشارقة الرياضي، لتعزيز متابعة العمل في كافة أندية الإمارة، وتخصيص مقر دائم لنادي رياضات الدفاع عن النفس، وزيادة الدعم المالي للألعاب الفردية في الأندية، ومراجعة إجراءات عناصر الأمن والسلامة في حافلاتها، وإعادة النظر في أماكن المولدات الكهربائية في ملاعب المراحل السنية، وتشكيل لجنة عليا من كبار وقدامى لاعبي كرة القدم، لضبط عمليات التعاقدات مع المدربين واللاعبين الأجانب، مع ضرورة استقطاب الأندية لفئة كبار السن والمتقاعدين وتحفيزهم على ممارسة الرياضة لتقليل الأمراض، لا سيما في ظل توافر الإمكانات والمرافق اللازمة فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس الماضي، برئاسة خولة عبدالرحمن الملا، رئيسة المجلس، وناقش فيها سياسة مجلس الشارقة الرياضي، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وعيسى هلال الحزامي، الأمين العام للمجلس، وندى عسكر النقبي عضوة مجلس الشارقة الرياضي، ومعاونيهم: خالد إبراهيم الناخي، مدير إدارة الشؤون الرياضية والتطوير، وخالد المطروشي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وسعيد العاجل، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وموزة الشامسي، رئيسة قسم المالية، وريا راشد بن هدة سكرتيرة الأمين العام.

وأوصى الأعضاء بتوفير تأمين صحي لموظفي الأندية في الإمارة، واستثمار الصالات الرياضية المغلقة في مدينة دبا الحصن لممارسة الرياضة، لعدم توافر ملاعب كافية فيها، وطرح إمكانية إنشاء مقر للنادي البحري على شاطئ المدينة، والنظر في تفعيل دور الأندية بدعمها بمدربين وبرامج معتمدة، خلال الفترة الصباحية للمتقاعدين والشباب الراغبين في ممارسة الرياضة، وتخصيص ميزانية مستقلة للنشاط الثقافي في الأندية؛ ودراسة إنشاء مستشفى للطب الرياضي، وإضافة «سباق الماراثون» كفئة جديدة لمجالات رياضة الخيول، وطرح مشروع البطل الأولمبي بتبني سياسات مالية وإدارية، تضمن متابعة الموهوبين.

وكشف الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن ميزانية المجلس والأندية الرياضية في الإمارة العام الحالي بلغت 461 مليون درهم، لافتاً إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بزيادة موازنة الأندية، وبصرف موازنة خاصة تبلغ نحو 15 مليون درهم للألعاب الجماعية والفردية التي ستوجد في كل الأندية، فضلاً عن توجيهات ودعم سموه بتخصيص حافلات خاصة للمراحل السنية في الأندية؛ حيث وصلت 52 حافلة لأندية الإمارة العام الجاري، منها 30 حافلة لأندية الوسطى، علاوة على دعم سموه الألعاب الجماعية بسبعة ملايين درهم.وأوضح أن استراتيجية المجلس تتضمن توجهاً مستقبلياً لاستشراف مستقبل الرياضة في الإمارة، وهيكلة الأندية وتحويلها إلى احترافية، وعقد شراكات مجتمعية تحترم قطاعات المجتمع كافة، وإرساء بنية تحتية رياضية بمواصفات عالمية دولية.وفي كلمتها شددت خولة الملا، على أهمية المجلس الرياضي، ودوره الحيوي في النهوض بالحركة الرياضية في الإمارة، وتنفيذ سياسة الدولة والإمارة في المجال الرياضي، والارتقاء بالبرامج الرياضية والشبابية، لتحقيق نتائج ملموسة في المنافسات المحلية والدولية، وتوفير بيئة رياضية تساعد على رفع مستوى الشباب رياضياً، ورعاية مواهبهم، ومساعدتهم على استثمار أوقات فراغهم، وتطوير لياقتهم البدنية، وغرس الولاء والانتماء وروح المشاركة في العمل الجماعي لديهم.

وتلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، موضوع النقاش وأسماء مقدمي الطلب، لافتاً إلى خطة مجلس الشارقة الرياضي، والتزامه بنشر الوعي الرياضي والثقافي والمجتمعي، وتكوين القيادات الرياضية، ومشاركة المجتمع بهيئاته ومؤسساته وأفراده.وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إن حكومة الشارقة بذلت جهوداً مضنية على كل الصعد وميادين العمل، واهتمت بالإنسان وخاصة فئة الشباب، باعتبارهم لبنة المجتمع وعماد المستقبل، وكذا النشاطات، مع إيلاء استكمال المنشآت الشبابية اهتماماً خاصاً، من خلال دعم الأندية الرياضية مادياً ومعنوياً، وإنشاء مؤسسة حكومية تتولى إدارة تلك الأمور، وهي مجلس الشارقة الرياضي، وتحديد أهداف واختصاصات موسعة للمجلس، تساعد على تنظيم الحركة الرياضية، والإدارة والإشراف على 21 نادياً.

وبعد ذلك بدأت النقاشات، وطرح نحو 24 عضواً وعضوة مداخلات مهمة تمحورت حول توفير التأمين الصحي لموظفي الأندية في الإمارة، وآليات تحديد وصرف موازنات الأندية، وأهمية إشراك المرأة في اللجان التطوعية في الأندية، وجوانب التخطيط الاستراتيجية، وهياكل عمل الأندية وتطوير جائزة التميز الرياضي، والاهتمام بالبطل الأولومبي وتوطين وظائف الأندية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومراكز الناشئة والأطفال، لإقامة فعاليات رياضية واستقطاب الموهوبين، وأهمية تخصيص ميزانية مستقلة للنشاط الثقافي في كل نادٍ، والاستفادة من مضمار الهجن في الذيد، وتوحيد الجهود والتنسيق بين الأندية لدعم مرشح الإمارة في الاتحادات الرياضية.

كما تضمنت المداخلات تشجيع البحث العلمي الرياضي، ورفع مستوى الأندية والاتجاه بها نحو العالمية ونشر رياضة المرأة، وتمكين الأندية من الاستثمار لرفع نسب الدخل وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وإجراء صيانة عاجلة للبنية التحتية لنادي خورفكان، إضافة إلى التوسع في رياضة الفروسية في المنطقة الوسطى، وكذلك إنشاء نادٍ متخصص في الرماية.



4545 لاعباً ولاعبة في أندية الشارقة



توالت ردود وإجابات الشيخ صقر القاسمي، وعيسى هلال، ومعاونيهم على استفسارات الأعضاء، وأوضحا أن هناك 4545 لاعباً ولاعبة مسجلين في أندية الإمارة، والاهتمام كبير برياضة المرأة، وتطويرها، ونشرها في مدن ومناطق الإمارة، والمجلس الرياضي على نهجه في التزامه بنشر الوعي، والثقافة الرياضية في المجتمع، من خلال برامج الرياضة للجميع، وبما يحقق التفاعل الإيجابي، والمشاركة الإيجابية مع المجتمع وهيئاته ومؤسساته وأفراده.

وأوضحا أن المجلس يتطلع لإعادة هيكلة خطة الرياضة، ووضع قانون جديد للمجلس، وتحول الأندية للاحتراف، وتمكين القيادات، كما عمل المجلس خلال العامين الماضيين على إعادة بناء البنية التحتية لبعض الأندية، وما يزال العمل على ذلك مستمراً، كما رفع المجلس مقترحاً بعمل تأمين صحي لموظفي الأندية، وسيرفع مقترح ماراثون سباق الخيول إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

كما أن رعاية الموهوبين من المشاريع القائمة منذ فترة، ومندرجة ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس، التي من المقرر أن تكون جاهزة خلال شهر مايو المقبل، والتي تشتمل على برامج تطوير سلوكية، وصناعة أجيال.