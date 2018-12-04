شكرا لقرائتكم خبر عن الصدارة ل«الملك» و«الزعيم» بالثلاثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الشارقة صدارته لترتيب أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم برصيد 28 نقطة بعد فوزه على الوحدة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي في افتتاح مباريات الجولة 12، فيما بقي الوحدة برصيد 18 نقطة.

سجل للملك إيجور كورناردو (20)، وويلتون سواريز هدفين (85 و89)، وللعنابي تيجالي (49) ومحمد راشد (78).

وحافظ الشارقة على صدارته بفارق المواجهات المباشرة قبل العين الذي حل ثانياً بالرصيد نفسه 28 نقطة، بفوزه أمس على الوصل 3 - 1، الذي تجمد في نفس رصيده قبل المواجهة 11 نقطة.

سجل للعين ماركوس بيرج (19) وكايو (47) وحسين الشحات (90) وسجل الوصل هدفه عن طريق النيران الصديقة بخطأ إسماعيل أحمد. وفي مباراة ثالثة، حقق كلباء انتصاره الرابع في الدوري على حساب دبا الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب الفجيرة، وسجل أهداف كلباء الكولومبي توني ريس (42) ودرويش مدافع دبا بالخطأ في مرماه (63) وجوفاني (94)، وجبران هدف دبا الوحيد (54).