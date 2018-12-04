«الحقايق» تدشن جائزة زايد الكبرى للهجن بـ 20 شوطاً اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق مساء اليوم فعاليات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن في عاصمة الميادين الوثبة بأبوظبي.

وتتنافس نخب الأصائل في سباق جائزة زايد الكبرى، التي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، وتبلغ قيمة إجمالي جوائز الرموز 68 مليون درهم بينما تبلغ إجمالي جوائز الفائزين 100 مليون درهم، وتشهد إقامة 204 أشواط لهجن لجماعة، حيث تتنافس نجائب الأصايل خلال الفئات المختلفة على 36 رمزاً، الخاصة بالأشواط المفتوحة والإنتاج خصصتها اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي.

وتتزامن الجائزة مع مناسبة خاصة في ظل الاحتفال بعام زايد واحتفالات الدولة باليوم الوطني ال 47، وتعد جائزة زايد الكبرى من أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويأتي إطلاق الجائزة في إطار حرص قيادة الدولة الحكيمة على استمرار أحد أهم المهرجانات الخاصة برياضة الأصايل والاهتمام بها، مواصلة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذه الجائزة وترسيخها.

والبداية مع سن «الحقايق» اليوم لمسافة 4 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة، حيث تركض فيها المطايا على مدار 20 شوطاً، يحصل معها الفائزون على جوائز مالية قيمة. وتختتم منافسات سن الحقايق غداً في اليوم الثاني للمهرجان على مدار 40 شوطاً، عبارة عن فترتين صباحية ومسائية، خصصت الفترة الصباحية لأشواط الإنتاج، حيث تركض نجائب الأصايل على مدى 20 شوطاً، وينال الفائز بالمراكز الأولى في كل شوط 50 ألف درهم، وتتدرج الجوائز النقدية حتى صاحب المركز العاشر الذي يحصل على 10 آلاف درهم، وفي الفترة المسائية، يكون الموعد مع 20 شوطاً للحقايق، تم تخصيص الأشواط الأربعة الأولى للرموز، حيث ينال صاحب الناموس في أشواط الأبكار خنجراً ذهبياً، ومليون درهم، فيما يحصل الفائز في أشواط الجعدان على درع، بالإضافة إلى 800 ألف درهم.

وتبدأ تحديات سن اللقايا للجماعة في اليوم الثالث عبر 40 شوطاً، بواقع 26 في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية، وتحضر الإثارة والندية في الفترة المسائية مع تحديات الرموز، منها 4 للمفتوح، ومثلها للإنتاج، وفي اليوم الرابع، سيكون الموعد مع فئة الإيذاع لمسافة 6 كلم، وستركض معها النخبة على مدار 34 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية، ويرتفع التنافس والتحدي في 8 رموز للمفتوح والإنتاج. ويسدل الستار على المهرجان يوم الاثنين المقبل 10 ديسمبر الجاري بسباقات الحول والزمول لهجن الجماعية، حيث يقام 18 شوطاً، 10 في الفترة الصباحية، و8 في الفترة المسائية، وهي التي ستشهد الصراع على 8 رموز للحول والزمول المحليات والمهجنات المفتوح، والمحليات والمهجنات من فئة الإنتاج.

من جانبه، أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، أن جائزة زايد الكبرى، تحصد النجاحات التي زرعها الأجداد في قلوب الجميع، وتحمل راية العرفان والتقدير لكل من ساهم في علوها وخروجها بما يليق بمكانتها، موضحاً أن الحرص على استمرارية جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، يأتي كونها تمثل عنواناً بارزاً، يؤكد العرفان والتقدير لراعي التراث وباني الحضارة ورمز العطاء، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خاصة وأننا في هذا العام نحتفل بعام زايد في ذكرى مرور مائة عام على ميلاد مؤسس الدولة..

وقال الشيخ سلطان بن حمدان إن توجيهات القيادة الرشيدة في رفع قيمة الجوائز الخاصة بالجائزة إلى 100 مليون درهم يؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة التراثية العريقة، ورحب بجميع ملاك الهجن القادمين إلى ميدان الوثبة مؤكدا أن رياضة الهجن بهذا الحضور الكبير والدائم بين الملاك والمتابعين يؤكد المعنى الحقيقي لها من حيث اللقاءات التي تعتبر عصب هذه الرياضة.

وبدوره أكد سعيد محسن الفلاحي أن مهرجان جائزة زايد الكبرى الأكبر والأغلى على مستوى الإمارات والمنطقة والعالم، وظل يحقق النجاحات الكبيرة منذ انطلاق مسيرته، وقال" السباق يحظى بمشاركة قياسية من المطايا ومن نخب الأصائل وجميع الملاك في الدولة ومنطقة الخليج ينتظرون هذا التوقيت من كل عام للمشاركة في السباق الذي يحمل اسماً غالياً، وهذا شرف وفخر يتطلع الجميع لنيله بغض النظر عن الفوز بالرموز والجوائز.