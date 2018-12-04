حمدوش يتألق في البطولة العربية للشطرنج في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت اللجنة المنظمة للبطولة العربية الفردية للرجال والسيدات للشطرنج المقامة بنادي دبي للشطرنج والثقافة باليوم الوطني 47 للدولة، وسط مشاركة جميع اللاعبين والوفود العربية الذين حرصوا على التواجد في مقر البطولة والتوشح بالعلم الإماراتي وتقطيع الكعكة التي قدمتها اللجنة المنظمة للبطولة.

تقدم الاحتفال المستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وحسين الشامسي أمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج ومهدي عبدالرحيم مدير البطولة ومحمد الحسيني المشرف الفني ومحمد عبدالله المدير الفني لاتحاد الشطرنج بجانب رؤساء الوفود العربية واللاعبين المواطنين.

هذا وأسفرت نتائج البطولة عن فوز المغربي هشام حمدوش بلقب بطولة الشطرنج السريع على كأس أركادي رئيس الاتحاد الدولي الجديد، بعدما سجل 5.5 نقطة في 7 جولات وسط مشاركة 20 لاعباً.

ونجح لاعبنا الناشئ عمار السدراني في إنهاء مشاركته في البطولة في المركز السادس برصيد 4 نقاط، وهي نتيجة إيجابية للاعب الموهوب مع مشاركة الأساتذة الكبار الذين تصدروا المشهد، وفي ظل غياب سالم عبدالرحمن وسعيد إسحاق وعمر نعمان عن البطولة.

وأحرزت المصرية شروق وفا كأس السيدات للشطرنج السريع، بعدما سجلت 6 نقاط في 7 جولات، وجاءت في المركز الثاني الجزائرية حياة طوبال برصيد 5.5 نقطة، وفي المركز الثالث الأردنية بشرى الشعيبي وجاءت لاعبتنا روضة السركال في المركز الثامن برصيد 3 نقاط، وعائشة سرحان المعيني في المركز التاسع ، وعوشة الشامسي في المركز الحادي عشر.

وفي بطولة العرب على كأس زايد «الراعي الرسمي طيران الإمارات»، عاد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن إلى الصدارة مجدداً برصيد 5 نقاط، ويتساوى بلال وهشام حمدوش ورأفت عيسى في المركز الثاني برصيد 4.5 نقطة، وخسر سعيد إسحاق أمام الأردني رأفت عيسى، وتراجع سعيد للمركز الثامن.

وفي بطولة السيدات تقدمت للصدارة المصرية شاهندة وفا برصيد 5 نقاط وفي المركز الثاني الجزائرية أمينة مزيود برصيد 4.5 نقطة متساوية مع المصرية شروق وفا، والجزائرية صابرينا الأطرش، فيما جاءت لاعبتنا روضة السركال في المركز السابع برصيد 3.5 نقطة وهي أفضل نتائج لاعباتنا في هذه الجولة.