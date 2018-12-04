«تل مرعب» يتوج أبطال مهرجان اليوم الوطني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج «تل مرعب» الأبطال والمغامرين من خلال مهرجان اليوم الوطني في منطقة الظفرة عبر منافسات الاستعراض الرملي والاستعراض الحر للسيارات، والتي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان الذي احتفل باليوم الوطني بتنظيم نادي ليوا الرياضي، ولقيت البطولة نجاحاً كبيراً وإقبالاً من مختلف فئات الشباب والمجتمع خلال اليومين الماضيين خاصة مع حدة وقوة المنافسات وتنوعها أيضا بالإضافة إلى الحضور والمشاركة الكبيرة للمحترفين والسائقين في كلتا الفئتين. وتمكن في الاستعراض الحر من إحراز المركز الأول في فئة تي محمد سالم الجنيبي، في حين حل في المركز الأول في فئة إن علي عمر الظاهري.

وفي منافسات الاستعراض الرملي حل في المركز الأول في فئة الهيلوكس عبدالعزيز عبدالرحمن اللاصفه، وفي فئة 8 سلندر حل في المركز الأول عبدالعزيز محمد، وفي فئة 6 سلندر حل في المركز الأول حمد موسى البلوشي.

وأكد حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي النجاح الكبير والتألق للمهرجان في نسخته الثانية والحضور الكبير الذي صاحب الفعاليات في كل فئات الاستعراض، وقال: «نجحنا في صناعة يومين رائعين في المهرجان، وجاءت الاحتفالية رائعة ومميزة باليوم الوطني من خلال إقامتنا لهذه البطولات والمنافسات الرائعة».

وكشف المزروعي عن النجاح الكبير والإقبال الذي فاق التوقع في تحدي الاستعراض الرملي الذي يقام للموسم الثالث على التوالي، حيث قال: «أعددنا المنطقة لكي تتلاءم مع إعدادات الاستعراض الرملي، خاصة وأن منطقة التل تتميز بأنها ملائمة من ناحية الطبيعة والتضاريس لإقامة المنافسات، ما قمنا به هو التجهيز اللوجستي والإعدادات التي تخرج السباق في صورة احترافية ومثالية».