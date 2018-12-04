قادري: نسعى للفوز على مفاجأة الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

ذكر التونسي جلال قادري مدرب فريق الإمارات ان لقاء اليوم أمام عجمان من أهم مباريات الموسم بالنسبة لهم. وأوضح أن اللاعبين يدركون جيداً أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تخطي عقبة عجمان واصفاً المنافس بانه صاحب مستوى فني متطور وانه مفاجأة الدوري، مشيرا إلى ان المواجهة تتطلب الحذر ورفع معدل التركيز بالذات في خط الدفاع كون عجمان يملك مهاجمين أجانب على درجة عالية من الخطورة، وأضاف: حرصنا في الفترة القليلة الماضية على إعادة ترتيب أوراق الفريق وتصحيح الأخطاء الدفاعية ، ويجب أن نبذل كل ما بوسعنا حتى نتخطى المنافس، واعتقد ان استعادة التوازن مهمة جدا في الوقت الحالي.

وعن الأسترالي إبيني بيرني قال قادري: نتمنى أن يكون جاهزا، لقد تعافى من الإصابة وشارك في التدريبات لكن هناك شكوكاً حول مشاركته لأنه شعر بآلام في مكان الإصابة، كما يغيب زميله عامر عمر بداعي الإصابة أيضا بينما يعود الثنائي خالد شماريخ وفهد خلفان .

ومن جانبه شدد اللاعب وليد عمبر على أهمية استعادة التوازن أمام عجمان وتعويض الخسارة القاسية أمام الجزيرة ضمن الجولة الماضية للدوري، وقال إنهم كلاعبين يتحملون المسؤولية ويسعون لتجاوز الخسارة الكبيرة.