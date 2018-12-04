شكرا لقرائتكم خبر عن ''مصيلحى'' و ''الموهوب'' فى عيد ميلاد '' طولان'' والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ووليد صلاح الدين مدير الكره والجهاز الفنى المعاون وجميع اللاعبين على الاحتفال بعيد ميلاد حلمى طولان المدير الفنى الـ69 وعمت الفرحه والاجواء الاحتفالية بعد الفوز على الزمالك والصعود لدور ال8 بالبطولة العربية. وعقب التدريب قام مصيلحى بدعوة الجميع على العشاء بأحد المطاعم بكورنيش الاسكندرية ويستعد الاتحاد لمواجهة سموحة فى الدور الـ 16 بكأس مصر والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب. عيد ميلاد حلمى طولان

مصيلحى مع طولان ووليد صلاح

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