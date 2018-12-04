شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى يوضح حقيقة مفاوضات ضم التونسى أمين بن عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلى حقيقة الدخول فى مفاوضات لضم محمد أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلى التونسي، بعد انتشار أنباء تؤكد توقيع اللاعب للفريق الأحمر تمهيدًا لضمه فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وقال المصدر لـ"الخليج 365": "لم نحصل على توقيع بن عمر فاللاعب ما زال مرتبطًا بعقد ممتد مع النجم الساحلى.. دخلنا فى مفاوضات فى وقت سابق لضمه لكن إدارة النجم طلبت 3 ملايين دولار للاستغناء عنه فى وقتها وهو المبلغ الذى تسبب فى صرف النظر عن ضمه، لتتحول وجهته للأهلى السعودي.

وعن تأكيد أحد الوكلاء التوانسة باقتراب اللاعب من الأهلي، شدد المصدر على أنه لم يتم التواصل مع أى وسيط بخصوص صفقة بن عمر كاشفًا عن أن إدارة ناديه تفاوض بالفعل دفندر أفريقى ولكن ليس بن عمر لتدعيم الوسط الأحمر فى الشتاء.

من جانبه أكد بن عمر فى تصريحات لراديو تونس أنه لم يوقع للأهلى ولم يدخل مؤخرًا فى مفاوضات مع الفريق الأحمر، مرحبًا فى الوقت ذاته بالتفاوض حال تلقيه عرضًا رسميًا، خاصة أنه يعتبر الأهلى أحد أهم فرق القارة الأفريقية.