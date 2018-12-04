شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: بيراميدز تعاقد مع تراورى بـ3 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي كريم شحاتة أن نادى بيراميدز حسم صفقة البوركينى إيرك تراوي لاعب مصر المقاصة مقابل 3 ملايين يورو، لينضم لصفوف الفريق خلال انتقالات الشتاء في يناير المقبل. وقال كريم شحاتة خلال برنامجه كورة كل يوم عبر شاشة "الأولى": "الأهلي والزمالك وبيراميدز كان يتنافسون لضم تراوري ولكن عرض بيراميدز كان الأقوى ماديا". وأضاف:" بيراميدز من المنتظر أن يعلن عن الصفقة بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة وصفوف الفريق ستشهد تغيرات كبيرة في يناير بعد التعاقد مع عمرو مرعي وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ".

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