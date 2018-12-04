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صور.. الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة بطل بوروندى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فريق الإسماعيلى، فى معسكر مغلق مساء اليوم، الإثنين، عقب انتهاء المران الرئيسى، استعدادًا لمواجهة فريق بطل بوروندى يوم، الأربعاء المقبل، فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

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يهدف المعسكر إلى استمرار تركيز اللاعبين، فى ظل إقامة البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني للدراويش التدريبات الأخيرة بشكل أقرب للسرية.

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ويسعى الفريق للفوز بالمباراة والصعود للدور التالى لمواجهة بطل الكاميرون أو بطل بوركينا فاسو فى دور الـ32 للبطولة.

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شهد مران الدراويش الأخير التدريب على التسليم والتسلم مع التحرك بدون كرة من أجل إرباك الفريق المنافس قبل أن يتطرق لتدريبات على كيفية نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية فى أسرع وقت ممكن.

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كما شمل المران تدريبات على كيفية تجنب الوقوع فى مصيدة التسلل واختتم بتقسيمة حماسية بين كل اللاعبين.

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