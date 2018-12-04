شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مرعى يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود مرعى مدافع فريق وادى دجلة، حقيقة تلقيه مفاوضات رسمية من النادى الأهلى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

أكد مرعى خلال تصريحاته لقناة "ON Sport" مع الإعلامى سيف زاهر، لم يتحدث معه أى من مسئولى الأهلى أو تلقيه عرضًا للانضمام لصفوف المارد الأحمر، لافتًا إلى إنه لا يعلم إذا كانت إدارة وادى دجلة تلقت عرضًا من الأهلى أم لا.

أضاف مدافع وادى دجلة، إنه فى حالة تلقى عرضًا للانضمام للأهلى، سيكون القرار متعلقًا بيد إدارة وادى دجلة والجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مؤكدًا أن الانضمام للقلعة الحمراء حلم وشرف كبير لأى لاعب.