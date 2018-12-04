شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: مرحلة انتظار ماذا سيحدث فى الزمالك بعد أى تعثر انتهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، تجهيز تقرير شامل عن الفريق الكروى لتقديمه لرئيس النادى عقب خوض الـ 4 مباريات المقبلة بمسابقة الدورى الممتاز .

قال أمير مرتضى فى تصريحات لقناة أون سبورت أن رئيس الزمالك طلب تأجيل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بفريق الكرة والمحاسبة المنتظرة بعد وداع البطولة العربية لحين خوض الـ 4 مباريات القادمة بالدورى، مؤكدا أنه طالب بضرورة تركيز اللاعبين فى المواجهات القادمة لأهميتها وإنهاء الدور الأول بفارق كبير فى صدارة الدورى وضرورة أن يكون لقاء الاتحاد الأخير بمثابة الدرس للاعبين للتركيز فى اللقاءات المقبلة .

أوضح أمير مرتضى أن رئيس الزمالك سيعقد جلسة مع السويسرى جروس فى الفترة المقبلة للحديث عن احتياجات الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة مشددا فى الوقت نفسه أن الجلسة المنتظرة ستتطرق للحديث عن أسباب وداع البطولة العربية خاصة أن مباراة الاتحاد السكندرى التى تسببت فى توديع المسابقة شهدت سوء توفيق من الجميع فى التعامل مع الموقف .

ووجه أمير مرتضى الاعتذار لجماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية مشددا أن مرحلة انتظار ماذا سيحدث فى الزمالك بعد أى تعثر انتهت والقرارات المتخذة تكون بعناية شديدة .

كما أبدى أمير مرتضى غضبه الشديد من تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وحديثه عن نادى الزمالك عند انتقاد التحكيم مؤكدا أن الاعتراض حق أصيل للجميع لكن بالطرق الرسمية والمشروعة دون اقحام نادى آخر فى الأمر لأن أسلوب الإرهاب غير مسموح به والجميع يسعى لعودة الجماهير للمدرجات ويجب عدم خلق جو تعصب بالملاعب كما شدد على عدم صحة تصريحات عبد الحفيظ بالتأكيد على انحصار مباريات الزمالك على حكام بأعينهم حيث قام 11 حكم مختلف بإدارة مواجهات الأبيض بالدورى .