مصدر بالأهلي: رامون دياز الأقرب لقيادة القلعة الحمراء

محمد ابو علي
أكد مصدر مسئول بالقلعة الحمراء أن الأرجنتيني رامون دياز هو الأقرب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد أن وافق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي على جميع طلباته.
وأشار المصدر إلى أن دياز سيصل برفقة نجله خلال ساعات إلى القاهرة للاجتماع مع بيبو وتوقيع العقود خاصة وأنه يتابع الفريق منذ فترة وحدد مطالبه وأسماء اللاعبين التي يحتاج إليها ووافق عليها رئيس النادي وبدأ بتنفيذها بالفعل.
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