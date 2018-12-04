محمد صلاح سادسا.. قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم بـ 2018

سعيد خالد أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن فوز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريـال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية، بـ«الون دور»، لأفضل لاعب في العالم للعام الجاري. وجاءت قائمة أفضل 30 لاعبا التي أعلنتها المجلة الفرنسية كالتالي: 29 - هوجو لوريس (توتنهام)- إيسكو (ريـال مدريد) 28 – دييجو جودين (أتلتيكو مدريد) 25 – أليسون بيكر (ليفربول)- يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)- ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس) 22 - إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)- مارسيلو (ريـال...

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