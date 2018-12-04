الكرة الذهبية.. صلاح يتخطى إنجاز محرز.. ومودريتش يكتب التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نجح الكراوتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني في كسر هيمنة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة طوال العقد الماضي على جائزة الكرة الذهبية.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" مساء الاثنين عن فوز مودريتش (33 عامًا) بجائزة "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2018، كأول كرواتي يحصدها بالتاريخ.

واحتل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول المركز السادس في القائمة، متفوقًا على نجوم كبار مثل كل من رافائيل فاران وإدين هازارد وكيفين دي بروين وهاري كين.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت خلال تلك النسخة من الجائزة:

- حقق صلاح أفضل ترتيب عربي في الكرة الذهبية منذ انفصال الجائزة عن الاتحاد الدولي "فيفا"، متخطيًا إنجاز الجزائري رياض محرز الذي حصد المركز السابع عام 2016.

- حقق صلاح أفضل ترتيب إفريقي في جائزة بالون دور، منذ الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة الإسباني السابق، الذي حصد المركز الخامس في نسخة 2009.

- أصبح لوكا مودريتش أول لاعب في التاريخ يحصد جوائز: أفضل لاعب في كأس العالم، أفضل لاعب في أوروبا، أفضل لاعب في العالم، والكرة الذهبية في عام واحد.

- مودريتش هو رابع لاعب يحقق جائزتي الكرة الذهبية والأفضل في كأس العالم في نفس العام، بعد بوبي تشارلتون (1966) ويوهان كرويف (1974) وباولو روسي (1982).

- باتت تلك المرة الأولى التي لا يفوز بالجائزة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو منذ 2008، إذ حصلا على الجائزة 5 مرات مناصفة بينهما منذ تتويج كاكا بها في 2007.

- وهي المرة الأولى أيضًا التي لا يتواجد بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصد الجائزة خمس مرات من قبل، ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في ترتيب الكرة الذهبية منذ 2006.

- كيليان مبابي تُوج بأول نسخة لـ"كوبا" كأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، إذ نجح في تسجيل 32 هدفًا وصناعة 13 آخرين في 56 مباراة بجميع المسابقات في 2018.

- مبابي (19 عامًا و11 شهرًا) أصغر لاعب يُصنف ضمن أفضل خمسة لاعبين بجائزة "بالون دور"، منذ الإنجليزي مايكل أوين الذي حقق ذلك الإنجاز في 1998 بعمر 19 عامًا.

- رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، هو أول مدافع فرنسي يدخل قائمة العشرة الأوائل للكرة الذهبية، منذ ليليان تورام (السابع)، مارسيل دوساييه (العاشر) في 1998.

- بات فاران المدافع التاسع الذي يأتي ضمن العشر الأوائل في قائمة الكرة الذهبية هذا القرن، بعد كارلوس ومالديني وريكاردو كارافليو وجون تيري وفابيو كانافارو وفيليب لام وبيبي وسيرجيو راموس.

- كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، جاء في أحد المراكز الثلاثة الأولى لجائزة الكرة الذهبية للسنة الثامنة على التوالي، وهو أطول رقم حاليًا في تاريخ الجائزة.

- باتت تلك المرة الـ11 التي يفوز بها لاعب من ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية، ليتساوى الفريق مع غريمه برشلونة (11 مرة)، لكن الملكي فاز منه 7 لاعبين أما برشلونة عن طريق 6 فقط.