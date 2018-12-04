رياضة | أين ذهبت أصوات الصحفيين في جائزة الكرة الذهبية.. صفر لإيسكو ولوريس

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حصد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني جائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول لموسم عام 2018. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" تفاصيل أصوات الصحفيين لجائزة الكرة الذهبية 2018. 1- لوكا مودريتش (753 صوتًا) 2- كريستيانو رونالدو (476 صوتًا) 3- انطوان جريزمان (414 صوتًا) 4- كيليان مبابي (347 صوتًا) 5- ليونيل ميسي (280 صوتًا) 6- محمد صلاح (188 صوتًا) 7- رافاييل فاران (121 صوتًا) 8- إيدين هازارد (119 صوتًا) 9- كيفين دي بروي (29 صوتًا) 10- هاري كين (28 صوتًا) 11- نجولو كانتي (24 صوتًا) 12- نيمار دا سيلفا (19 صوتًا) 13- لويس سواريز (17 صوتًا) 14- تيبو كورتوا (12 صوتًا) 15- بول بوجبا (9 أصوات) 16- سيرجو اجويرو (7 أصوات) 17- جاريث بيل (6 أصوات) 18- كريم بنزيما (6 أصوات) 19- روبرتو فيرمينهو (4 أصوات) 20- ايفان راكتيتش (4 أصوات) 21- سيرجو راموس (4 أصوات) 22- ايديسون كافاني (3 أصوات) 23- ساديو ماني (3 أصوات) 24- مارسيلو (3 أصوات) 25- اليسون بيكير (صوتان) 26- ماريو مانذوكيتش (صوتان) 27- أوبلاك (صوتان) 28- جودين (صوت واحد) 29- إيسكو (0 أصوات) 30- هيجو لوريس (0 أصوات)

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