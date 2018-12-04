رياضة | محمد صلاح يحقق أفضل رقم إفريقي في الكرة الذهبية منذ 2009

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحقق أفضل رقم إفريقي في الكرة الذهبية منذ 2009 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي المركز السادس في الترتيب النهائي في قائمة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018. وحقق محمد صلاح رقماً إفريقياً مميزاً رغم عدم الفوز بالجائزة لأنه أصبح أعلى ترتيب للاعب إفريقي في جائزة الكرة الذهبية منذ صامويل إيتو في 2009 والذي كان خامساً في الترتيب. وحصل الكرواتي الدولي لوكا مودريتش على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 متفوقاً على كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان.

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