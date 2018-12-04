رياضة | بنزيما يتحدث عن فوز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يتحدث عن فوز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفرنسي الدولي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد سعادته التامة بفوز لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا لوكا مودريتش!! لقد كان هذا عامك، لا يصدق على الإطلاق".

ونجح مودريتش في الفوز بصراع الكرة الذهبية على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حل وصيفًا، والفرنسي أنطوان جريزمان، الذي جاء في المرتبة الثالثة وكيليان مبابي ومحمد صلاح.