رياضة | والد مؤمن زكريا عن تجديد نجله: "ابن الأهلي هيروح فين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد مؤمن زكريا عن تجديد نجله: "ابن الأهلي هيروح فين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث والد مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي عن مسألة تجديد عقد نجله مع القلعة الحمراء. وقال والد مؤمن زكريا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مؤمن كان هيمضي في كل الأحوال.. ابن الأهلي هيروح فين يعني؟". وأضاف والد مؤمن زكريا: "سألته عن شائعات بيراميدز قال لي لم أمضي.. مؤمن في الفريق منذ 3 سنوات ولولا الظروف لما رحل إلي الانتاج فترة الناشئين".

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