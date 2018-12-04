رياضة | راموس يغني لفوز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يغني لفوز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني زميله لوكا مودريتش على تتويجه بالكرة الذهبية التي تقدنها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وقال راموس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام : "تهانينا أخي الكرواني، مستحقة تمامًا". وقام راموس بالغناء قائلاً: "بالون دي اورو لوكيتااا بالون دي اورو، تهانينا يا أخي الكرواتي، مستحقة تماماً".

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