رياضة | مدرب الهلال السعودي يعتمد على ثنائي التحليل الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال السعودي يعتمد على ثنائي التحليل الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يركز البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، على دراسة فريق النصر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان.

ويعتمد خيسوس على خدمات جيل هنريك ورودريجو كوينتاس، المحللين الفنيين المنضمين إلى الجهاز الفني للفريق العاصمي.

ويبذل الثنائي جهوداً جبارة لرصد جميع الأندية التي تواجه الفريق، إذ يتم تجهيز المعلومات والبينات والطرق الفنية التي ينتهجها المنافس، قبل كل مباراة بأربعة أيام، ويتم تدارسها بشكل فني دقيق، وبعدها يتم وضع الخطة الفنية للفريق قبل كل مباراة.

وسبق أن طلب خيسوس من إدارة النادي الأزرق فور التعاقد معه، تأمين غرفة محاضرات، على أن تكون بشكل متدرج من أجل إخضاع اللاعبين يومياً إلى المحاضرات الفنية التي يلقيها عليهم، وبطريقة تكاد تكون الأولى على مستوى الأندية في الشرق الأوسط