الامارات | بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات تنطلق الخميس في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات تنطلق الخميس في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وللعام الثاني على التوالي، الخميس المقبل، وتستمر حتى 11 الجاري، بمشاركة واسعة لأكثر من 21 دولة، هي الإمارات والكويت والبحرين والمغرب والجزائر ومصر ولبنان وإيطاليا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والهند وكازاخستان وبلغاريا وكندا ونيوزيلندا وماليزيا وقبرص ومنغوليا وصربيا وطاجيكستان.

وتأتي أهمية البطولة الحالية في كونها الجولة الثالثة من النسخة الثانية التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وفي «عام زايد»، طيّب الله ثراه.

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، اللواء د.أحمد ناصر الريسي، عن سعادته بإقامة البطولة للعام الثاني على التوالي في مدينة العين، التي شهدت انطلاقة النسخة الأولى من البطولة.

ووجه اللواء الريسي الشكر إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي وجهت بإقامة هذه البطولة لدعم رماية السيدات في العالم، والارتقاء بمستواهن، وشملت البطولة برعايتها ودعمها حتى حلقت في سماء اللعبة وباتت قبلة لكل راميات العالم في مختلف صنوف الرماية (مسدس وبندقية وخرطوش)، وقال في تصريحات صحافية: «إنه لشرف كبير أن ننظم هذه البطولة التي شرفت برعاية ودعم (أم الإمارات)».