الامارات | «الشطرنج العربي» يحتفل باليوم الوطني بمشاركة 17 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشطرنج العربي» يحتفل باليوم الوطني بمشاركة 17 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للرجال والسيدات للشطرنج، المقامة في نادي دبي للشطرنج والثقافة، باليوم الوطني الـ47 للدولة، وسط مشاركة جميع اللاعبين والوفود العربية، البالغ عددها 17 دولة، الذين حرصوا على الوجود في مقر البطولة والتوشح بالعلم الإماراتي، وتقطيع الكعكة التي قدمتها اللجنة المنظمة للبطولة، وتوزيع الهدايا التذكارية على الحاضرين. وشارك في الاحتفالية رئيس اتحاد الشطرنج، المستشار الدكتور سرحان المعيني، وأمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج، حسين الشامسي، ومدير البطولة مهدي عبدالرحيم، إلى جانب رؤساء الوفود العربية واللاعبين المواطنين والعرب، كما حضر وفد الاتحاد الدولي للشطرنج، الذي حرص على المشاركة والتوشح بعَلم الإمارات وتهنئة اللجنة المنظمة باليوم الوطني.

وعلى مستوى المنافسات أحرز المغربي هشام حمدوش، لقب بطولة الشطرنج السريع على كأس أركادي رئيس الاتحاد الدولي الجديد، بعدما سجل 5.5 نقاط، من سبع جولات وسط مشاركة 20 لاعباً، وأحرزت المصرية شروق وفا، كأس السيدات للشطرنج السريع، بعدما سجلت ست نقاط في سبع جولات، بمشاركة 22 لاعبة.

وفي بطولة العرب على كأس زايد، عاد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن إلى الصدارة مجدداً بعد الجولة السادسة، برصيد خمس نقاط، إذ نجح في الفوز على التونسي أمير زعبي.