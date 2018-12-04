الامارات | شباب الأهلي لمواصلة الانتصارات.. وبني ياس يتسلح بالملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي لمواصلة الانتصارات.. وبني ياس يتسلح بالملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب من مباراة سابقة بين الفريقين. تصوير: مصطفى قاسمي

يحلّ فريق شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على استاد الشامخة الجديدة بالعاصمة أبوظبي، عندما يواجه فريق بني ياس في السابعة والنصف من مساء اليوم، في الجولة الـ12 لمنافسات دوري الخليج العربي.

ويسعى شباب الأهلي لمواصلة انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي، بعد أن نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأخيرة من المسابقة على الإمارات والظفرة وغريمه التقليدي النصر، من أجل الاقتراب من تصدر جدول ترتيب المسابقة، بعد ارتفاع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، ولا يفصله عن الصدارة سوى ثلاث نقاط فقط.

ومهمة شباب الأهلي لن تكون سهلة على الإطلاق، رغم الفوارق الكبيرة في إمكانات اللاعبين مقارنة بفريق بني ياس العائد من دوري الدرجة الأولى، خصوصاً أن فريق بني ياس يقدم عروضاً متميزة على ملعبه منذ بداية المسابقة، ولم يخسر مباراة واحدة عليه حتى الآن، ويحاول فريق شباب الأهلي كسر هذا الحاجز في مباراة اليوم، والعودة بالنقاط الثلاث، أملاً في أن يكون ثلاثي الصدارة الجزيرة والعين والشارقة قد تعثر في هذه الجولة للتساوي معه في رصيد النقاط أو تقليصه إلى نقطة واحدة على الأقل.

وبني ياس يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بعد تعادله الأخير خارج ملعبه أمام اتحاد كلباء دون أهداف، ويحاول تعويض خسارة نقطيتين غاليتين في هذه المباراة، بعد أن أهدر مهاجمه بيدرو كوندي ضربة جزاء كانت كفيلة بحصول الفريق على النقاط الثلاث. ويأمل السماوي تحقيق الفوز الثالث له على ملعبه هذا الموسم، بعد أن نجح في الفوز على الوحدة والظفرة من قبل.

ويتسلح الفريق اليوم بعودة لاعب خط الوسط الكولومبي مايكل أورتيغا من الإيقاف.

الغيابات

بني ياس: أحمد دادا.

شباب الأهلي: عبدالعزيز صنقور.

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