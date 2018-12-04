شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضه المصريه اليوم الإثنين 3/ 12/ 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الإثنين الموافق 3/ 12/ 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، تجديد عقد مؤمن زكريا مع الأهلى، ومنع لاعبى الزمالك من دخول النادى بالسيارات.

نجح مسئولو الأهلى فى إنهاء صفقة محمود وحيد الظهير الأيسر لمصر المقاصة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية، والتى يعد أبرزها المقابل المادي الذى سيدفعه الفريق الأحمر لنظيره الفيومى، بالإضافة لراتب وحيد السنوي، بجانب لاعب من الاهلي سيكون إما عمرو بركات أو ميدو جابر.

جدد مؤمن زكريا لاعب الأهلي عقده مع النادى رسمياً لمدة ثلاثة مواسم، بعد الجلسة التى عقدها اللاعب اليوم، الاثنين، بعد انتهاء المران الصباحى مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وشهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

أثبتت الأشعة التى أجراها حسام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى، معاناته من جذع فى مفصل الكاحل.

نجح مسئولو نادى بيراميدز اف سى فى التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى بداية من شهر يناير المقبل.

منع مسئولو الزمالك لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض من دخول مقر النادى اليوم، الاثنين، بالسيارات الخاصة بهم، كما هو معتاد، عقاباً على توديع الفريق الأبيض للبطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال"، بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3 فى دور الـ16 بالبطولة.

تلقى محمود عبد العاطى دونجا، لاعب وسط الزمالك، عرضاً من بتروجت لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، بعدما ابتعد عن المشاركة كأساسى مع الفريق الأبيض.

عقد رئيس نادى الزمالك جلسة اليوم الإثنين مع أعضاء الجهاز الفنى للفريق الكروى بدون وجود السويسرى جروس ومعاونيه الأجانب حيث اقتصرت الجلسة على المدربين الوطنين بالجهاز. طلب رئيس نادى الزمالك من أعضاء الجهاز الفنى المصريين إبداء الرأى فى اختيارات المدير الفنى السويسرى جروس لقوائم المباريات والتشكيلة الأساسية للفريق .

يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة مهمة مع محمود الخطيب رئيس النادى مساء اليوم الأحد، خارج أسوار النادى، لمناقشة هيكلة الإدارة داخل جهاز الكرة التى وضعها عبد الحفيظ خلال الفترة الماضية والبت فيها بشكل نهائي.