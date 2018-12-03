الان تتابع “مشعوي” يشكر آل الشيخ على تفاعله بعد وفاة والده في المدرجات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم ال صالح
في مفارقة حزينة هزت الأوساط الرياضية توفي والد أحد اللاعبين أثناء تواجده في المدرجات لمتابعة مباراة نادي الوطن و الاتحاد للبراعم
وقضى والد اللاعب عاصم مشعوي نحبه بعد أن اصيب بنوبة قلبيه مساء أمس، و قد تفاعل رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ مع االحدث ووجه حديثه إلى اللاعب قائلاً : عظم الله أجرك يا عاصم … و رحم والدك…
شد حيلك سأكون معك حتى تحقق طموحك وأشوفك نجم بإذن الله
و بدورها قامت “ الخليج 365 “ بالاتصال على اللاعب عصام مشعوي لمواساته، حيث شكر اللاعب آل الشيخ قائلاً : تغريدة معالي المستشار تركي آل الشيخ و تعازيه لي و مساندته في ألم فقد والدي و تخفيف الحزن علي أمر لن انساه و ساشكره عليه ، كلماته لامست قلوبنا انا و اخواني و والدتي ، وحين يتحدث عنك و يقدم واجب العزاء رأس الهرم في الرياضة السعودية امر مفرح و محفز كل الشكر له
و اضاف : اتمنى من الجميع الدعاء لابي ، فلم اتوقع أن يأتي يوم افقد فيه والدي ، والدي كان هو المعين لي في امور حياتي و حياة والدتي و اخواني ، رحل و ترك امور ستكون في عاتقي ، سأواجه امور صعبة اتمنى الجميع يدعمني
و ختم حديثه : بغمضة عين تفاجات بمسؤولية كبيرة ، الله يرحمك يا أبي و يصبرنا على فراقك ، شكرًا لـ الخليج 365 على مواساتها لنا في فقد والدي
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