شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. لوكا مودريتش يفوز بالكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الكرواتي لوكا مودريتش، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية في الحفل الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس. وتوج مودريتش قائد الفريق الملكي بالمركز الأول ، فيما جاء نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، بالمرتبة الثانية، بينما احتل الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد المركز الثالث.

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