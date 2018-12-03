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رسمياً.. لوكا مودريتش يفوز بالكرة الذهبية

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بوابة المصري اليوم 0 0

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الكرواتي لوكا مودريتش، قائد فريق الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية في الحفل الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس. وتوج مودريتش قائد الفريق الملكي بالمركز الأول ، فيما جاء نجم يوفنتوس ، بالمرتبة الثانية، بينما احتل الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد المركز الثالث.

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