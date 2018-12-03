شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في المركز السادس بسباق الكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، في المركز السادس بين أفضل 10 لاعبين في العالم في سباق جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول». وحل محمد صلاح في المركز السادس متفوقا على لاعبين مثل رافائيل فاران مدافع ريال مدريد ومنتخب فرنسا وإيدين هازارد لاعب تشيلسي ومنتخب بليجكا وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وبلجيكا وهاري كين لاعب توتنام ومنتخب إنجلترا.

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