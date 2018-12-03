شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول، مساء الاثنين، حصول محمد صلاح على جائزة جديدة في مسيرته المهنية.

وحسب موقع «الريدز»، فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في عام 2018، وذلك من قِبل اتحاد مشجعي كرة القدم خلال حفل أقيم مساء اليوم في مدينة لندن.

وتصدر «صلاح» قائمة تضم كل من لاعب ليفربول «فيرجيل فان ديك» وثنائي مانشستر سيتي «رحيم ستيرلينج» و«سيرجيو أجويرو» ولاعب تشيلسي «إدين هازارد» ولاعب ليستر سيتي «هاري ماجواير». وحصل اللاعب صاحب الـ26 عامًا على ما يقرب من 366 ألف صوت في ذلك الاستفتاء.

ويُعد «صلاح» هو ثالث لاعب من ليفربول يحصل على تلك الجائزة بعد الأوروجواني «لويس سواريز» في عام 2013، والبرازيلي «فيليب كوتينيو» في عام 2016.

ومن جانبه، قال «صلاح» تعليقًا على تلك الجائزة: «شكرًا لكم على هذه الجائزة، هذا يعني الكثير بالنسبة لي لأنها تُمنح بناءً على الجماهير».

وأضاف: «عادة ما أشارك أي جوائز أحصل عليها مع زملائي في الفريق وجميع الموظفين في ليفربول، ولكن في هذه المناسبة، أود أيضًا أن أهديها لمشجعي ليفربول لدعمهم الرائع، شكرًا لكم».