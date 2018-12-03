انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد 14 جولة.. سلسة انتصارات سان جيرمان "تتوقف" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:55 مساءً - توقفت سلسلة انتصارات فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم؛ إثر سقوطه مساء الأحد، في فخ التعادل الإيجابي في ملعب بوردو بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة الـ15 من المسابقة المحلية.

المباراة المثيرة أجبرت على التوقف لمدة دقيقتين بداية من الدقيقة الـ13؛ بسبب الدخان الكثيف من الألعاب النارية التي أشعلتها جماهير بوردو في المدرجات؛ ما تسبب في انعدام الرؤية نسبياً داخل أرضية الملعب.

وبعد استئنافها سجّل الثنائي الهجومي الخطير؛ البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي هدفي العملاق الباريسي في الدقيقتين الـ34 و66، في حين أحرز ثنائية بوردو جيمي براياند وأندرياس كورنيليوس في الدقيقتين الـ53 و84.

يُذكر أن نيمار، الذي عزز صفوف سان جيرمان صيف عام 2017 في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، رفع رصيده إلى 11 هدفاً في 12 مباراة بالدوري المحلي هذا الموسم.

كما رفع نيمار رصيده إجمالاً إلى 30 هدفاً في 32 مباراة بالدوري الفرنسي؛ ليصبح أسرع لاعب يحقق هذا المعدل التهديفي في آخر 45 موسماً من المسابقة.

ورغم هذا التعادل لا يزال العملاق الباريسي يُحلّق في سماء الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة من 14 فوزاً وتعادل، في حين خطف بوردو نقطة ثمينة ليصل إلى نقطته الـ18 في المركز الـ11 بجدول الترتيب.