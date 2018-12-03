انت الان تتابع تفاصيل خبر التعادل يحسم قمة الكالتشيو بين "الذئاب" و"الأفاعي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:55 مساءً - انتهت قمة ملعب "الأولمبيكو" بين روما وضيفه إنتر ميلان بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إلى أطوار اللقاء؛ حيث أنهى الإنتر الشوط الأول لمصلحته متقدماً بهدف نظيف سجله السنغالي بالدي دياو كايتا في الدقيقة الـ37.

وعرفت الدقيقة الـ51 نجاح "ذئاب" العاصمة في تعديل الكفة عبر التركي جانكيز أوندر، لكن القائد الأرجنتيني ماورو إيكاردي وضع إنتر ميلان مجدداً في المقدمة بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ66.

ورفض روما رفع الراية البيضاء مدركاً التعادل بفضل ظهيره الصربي المخضرم ألكسندر كولاروف الذي هزّ شباك "الأفاعي" من ركلة جزاء، قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

بهذا التعادل ارتفع رصيد روما إلى 20 نقطة في المركز السابع، في حين وصل رصيد إنتر إلى 29 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بفارق 11 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر (40 نقطة).

وقد يخسر إنتر ميلان المركز الثاني في حال فاز نابولي، الذي يشاركه نفس الرصيد من النقاط، على مضيفه أتلانتا في ختام منافسات الجولة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، استعاد ميلان نغمة الفوز بعد تعثر في الجولتين الماضيتين أمام لاتسيو (1-1) ويوفنتوس (0-2)؛ وذلك بفوزه على ضيفه بارما بهدفين مقابل هدف، على ملعب "سان سيرو".

بعد شوط أول سلبي افتتح بارما التسجيل عبر روبيرتو إنجليسي في الدقيقة الـ49؛ لكن "أصحاب الأرض والجمهور" عادلوا الكفة عبر باتريك كوتروني بعد 6 دقائق فقط.

ومن نقطة الجزاء سجّل العاجي فرانك كيسي هدف التقدم والانتصار لـ"اللومباردي" في الدقيقة الـ71، لتنتهي المباراة بفوز ميلان بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز ارتقى ميلان إلى المركز الرابع بـ25 نقطة، في حين تجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز السادس.