انت الان تتابع تفاصيل خبر "بطولة المهمشين".. مسابقة جديدة لأندية أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:55 مساءً - وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأحد على استحداث مسابقة جديدة تخصص لأندية المستوى الثالث، وهي بطولة تتبع النظام الحالي لدوري الأبطال والدوري الأوروبي اعتباراً من عام 2021.

وفي اجتماع عقد في دبلن، استكملت اللجنة التنفيذية للاتحاد خطط تقديم البطولة الجديدة التي يطلق عليها حالياً "الدوري الأوروبي 2"، وتضم 32 فريقاً بدور المجموعات، في الفترة بين 2021 و2024.

وفي الوقت نفسه، سيتم تقليص دور المجموعات في الدوري الأوروبي من 48 إلى 32 فريقاً.

وقال يويفا إن دوري الأبطال سيبقى دون تغيير، ممَّا يعني أن بطولات الدوري الأربع الأعلى تصنيفاً، في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا، ستحافظ على مقاعدها الأربعة المضمونة في دور المجموعات.

وكانت المنظمة، التي تمثل بطولات الدوري المحلي بالدول الأوروبية، طلبت من يويفا تقليص عدد المقاعد المضمونة للفرق القادمة من بطولات الدوري الكبرى، والتراجع عن التغييرات التي استحدثت من أجل الدورة الحالية للبطولة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن المسابقة الجديدة ستضمن مشاركة 34 دولة على الأقل في بطولاته للأندية، مقارنة بالعدد الإجمالي الحالي الذي يبلغ 26 دولة.

وقال رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفرين: "المسابقة الجديدة ستجعل بطولات الأندية لدينا أكثر شمولاً من أي وقت مضى".

وأضاف: "سيكون هناك المزيد من المباريات للأندية، وسيتم تمثيل المزيد من الاتحادات بدور المجموعات. هذه المسابقة ولدت من النقاش المستمر مع الأندية عبر اتحاد الأندية الأوروبية".

وتتكون المسابقة من ثماني مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق، يليها أدوار خروج المهزوم بدءاً من الدور ثمن النهائي. ومثل مباريات الدوري الأوروبي، تقام لقاءات البطولة الجديدة يوم الخميس.

ومثل المسابقات الحالية يكون هناك أيضاً أربعة أدوار تمهيدية تقام في يوليو وأغسطس.

وتقام جولة إضافية لخروج المهزوم قبل الدور ثمن النهائي بين الفرق التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها، والفرق صاحبة المركز الثالث بالدوري الأوروبي.

وعلى نحو مماثل، تلعب الفرق التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي ضد صواحب المركز الثالث بمجموعات دوري الأبطال من أجل مكان بالدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

وتتأهل الفرق صاحبة المركز السابع في بطولات الدوري الأربع الكبرى بالقارة العجوز مباشرة إلى الدور التمهيدي الأخير بالمسابقة الجديدة.

والفرق المشاركة في الأدوار التمهيدية الأولى للمسابقة الجديدة تكون في الأساس تلك التي تحتل المراكز الثاني والثالث والرابع في بطولات الدوري الأصغر في أوروبا.

كما ستهبط الفرق التي تخرج من الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي إلى المسابقة الجديدة.

وتضم المسابقة الجديدة 141 مباراة على مدار 15 جولة، مثل الدوري الأوروبي تماماً. ويحصل الفائز باللقب على فرصة المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم التالي.