الرجاء المغربي بطلاً لكأس الاتحاد الأفريقي

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خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:55 مساءً - تُوّج نادي الرجاء البيضاوي المغربي بطلاً لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ رغم خسارته أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف مقابل ثلاثة، مساء الأحد، في إياب الدور النهائي.

وكان الفريق المغربي قد حقق فوزاً واضحاً بثلاثية نظيفة، في لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، ليضمن خوض كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

دخل الرجاء المباراة بقوة ترجمها بهدف في الدقيقة الـ21 عن طريق لاعب خط وسطه عبد الإله الحافيظي، ليقتل منافسه معنوياً ويقترب خطوة إضافية من اللقب القاري.

وأدرك فيتا كلوب هدف التعديل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بواسطة مهاجمه جان مارك ماكوسو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل نادٍ.

وانتفض الفريق الكونغولي في الشوط الثاني؛ إذ سجّل هدفين في غضون 4 دقائق، في الدقيقتين الـ71 و74، عبر موكوكو باتيزاديو وفابريس نجوما، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع الرجاء من القبض على الكأس القارية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر لقب قاري للرجاء المغربي يعود إلى عام 2003، حين فاز بكأس الاتحاد الأفريقي، علماً انه تُوّج بلقب دوري الأبطال في 3 مناسبات؛ أعوام 1989 و1997 و1999.

بذلك أصبح الرجاء البيضاوي رابع فريق مغربي يتوّج بكأس الاتحاد الأفريقي (كونفيدرالية)؛ بعد أندية الجيش الملكي والفتح الرباطي والمغرب الفاسي.

واستعادت الكرة المغربية البطولة الكونفيدرالية بعد غياب سبع سنوات، حيث كانت آخر مرة توّج فيها فريق مغربي باللقب عام 2011 عن طريق المغرب الفاسي.