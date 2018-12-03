انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة يُغرق "الغواصات الصفراء" ويستعيد القمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:55 مساءً - نجح برشلونة في تحقيق الأهم خلال مباراته أمام ضيفه فياريال؛ إذ تغلّب عليه مساء الأحد، بهدفين نظيفين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

انتظر العملاق الكتالوني حتى الدقيقة الـ36 لافتتاح التسجيل برأسية مدافعه جيرارد بيكيه، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف دون رد.

وقبل 3 دقائق من النهاية، منح "البرغوث" الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة ذهبية للشاب كارليس ألينيا ليودعها الأخير في شباك "الغواصات الصفراء".

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة ليستعيد صدارة الليغا مستفيداً من تعادل إشبيلية أمام ديبورتيفو ألافيس، في حين توقف رصيد فياريال عند 14 نقطة بالمركز السابع عشر.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، أفلت أتلتيكو مدريد من الخسارة بانتزاعه نقطة ثمينة من ملعب جيرونا، إثر تعادله بهدف لمثله في كتالونيا.

أنهى "أصحاب الأرض والجمهور" الشوط الأول بهدف نظيف سجله الأوروغوياني كريستيان ستواني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ45.

وقبل 8 دقائق من صافرة النهاية، حقق "الروخي بلانكوس" التعادل بفضل "النيران الصديقة" عن طريق جوناس راماليو خطأً بمرمى فريقه.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 25 نقطة في المركز الثالث، في حين وصل رصيد جيرونا إلى 21 نقطة في المركز السادس.