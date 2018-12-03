مودريتش يتوج رسميًا بجائزة الكرة الذهبية

تُوِّج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتفوَّق مورديتش، على كلٍ من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وأنطوان جريزمان، جناح أتلتيكو مدريد.

جاء الإعلان عن فوز مودريتش بالجائزة، في الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الإثنين، في قاعة جراند بلاسيس في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمه اللاعب الفرنسي السابق ديفيد جينولا.

كان مورديتش، الذي قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا، ومنتخب كرواتيا لوصافة المونديال، أحرز جائزة أفضل لاعب بأوروبا هذا العام، وكذلك جائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لأفضل لاعب بالعالم.

وجمع مودريتش بذلك بين الجوائز الثلاث، ليكسر احتكار كل من كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي على الجوائز الفردية في السنوات العشر الأخيرة.