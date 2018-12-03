صلاح يتخطى إنجاز محرز.. ويتفوق على نجم ريال مدريد

حقق المصري محمد صلاح، إنجازًا عربيًا بتواجده ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين بالعالم في الترتيب الذي أعلنته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قبل اختيار الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018.

وجاء صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز السادس، ليكون أول عربي، يُحقق هذا المركز، متفوقًا على الجزائري رياض محرز، الذي كان قد احتل المركز السابع في عام 2016.

وتفوَّق صلاح على لاعبين مميزين، مثل رافاييل فاران، وإيدين هازارد، وهاري كين، ونيمار دا سيلفا، ولويس سواريز، وخلف كل من لوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو، وأنطوان جريزمان، وكيليان مبابي، وميسي.

كان صلاح، احتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب بالعالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفاز بها الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، متفوقًا على كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

كما احتلَّ الدولي المصري، ثالث أفضل لاعب في أوروبا، والتي يمنحها الاتحاد الأوروربي لكرة القدم "يويفا"، أيضًا بعد كل من مودريتش، وكريستيانو رونالدو.

كان صلاح، قدم موسمًا مذهلا مع ليفربول العام الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما نال جائزة الهداف برصيد 32 هدفًا.

لكن صلاح، خلع ثوب الإجادة هذا الموسم، وتراجع أداؤه، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهو ما قلل من فرص تواجده في قائمة أفضل 3 لاعبين المرشحين للجائزة، التي تمنحها المجلة وفقًا لأداء اللاعب على مدار عام كامل بدءًا من يناير/كانون ثان الماضي.