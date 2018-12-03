مودريتش: تغيير مركزي ساعدني على التطور

فاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد، بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأول مرة في تاريخه.

وقال مودريتش عقب فوزه بالجائزة اليوم:" لدي مشاعر مختلفة في اللحظة الحالية يصعب وصفها بالكلمات، وأشكر جميع من ساعدوني للوصول إلى هنا."

وأضاف مودريتش:" أشكر المدربين واللاعبين في ريال مدريد، وكل من يعمل في منظومة ريال مدريد، وكل زملائي والمدرب في المنتخب وكل من صوت لي للفوز بهذه الجائزة، وأيضًا الشكر لعائلتي الذين وقفوا بجانبي للوصول إلى هنا."

وتابع النجم الكرواتي:" الكرة الذهبية شرف لي أن أحمل هذه الجائزة الليلة، وكطفل صغير كان حلمي دائمًا الفوز بهذه الجوائز."

وعن تعويض ميسي ورونالدو وخلافتهم للفوز بالجائزة قال مودريتش:" هذا أمر لا يصدق، ليس فقط لأن اللاعبين مثل رونالدو وميسي فازوا بهذه الجائزة من قبل، ولكن أن تفوز بهذه الجائزة بتواجد لاعبين مثل جريزمان ومبابي، يعني بأنني فعلت شيئًا جيدًا في هذا العام."

وتابع:" انها سعداة كبيرة جدًأ أن تواجد بجانب هذه الأسماء العظيمة، ومازالت أحاول التعود على هذه الوضعية الجديدة، وإدراك بأنني أصبحت جزءًا من اللاعبين الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ، وهذا شرف كبير لي."

وكشف مودريتش عن أسباب وصوله إلى هذا النجاح:" من الصعب أن أحدد شيء وحيدًا، ولكن العمل الدائم والاجتهاد والتركيز وإيمان بالنفس هو طريقك للوصول إلى أهدافك، ودائمًا سيكون لديك فرصة من أجل الوصول إلى ذلك، ويجب أن تستغل هذه الفرصة عندما تأتي."

وواصل:" التغيير في المراكز ساعدني كثيرًا في تطوير طريقة لعبي، لأنني في السابق كنت ألعب بطريقة هجومية، وعندما تأخرت قليلًا بالملعب ساعدني على قراءة اللعب بشكل أكبر، في السنة الثانية في توتنهام المدرب هو من قام بتغيير مركزي داخل الملعب."

وتصدر مودريتش ترتيب القائمة، متفوقًا على كريستيانو رونالدو الثاني وانطوان جريزمان الثالث، بينما جاء كيليان مبابي في المركز الرابع.

يذكر أن مودريتش تمكن من الجمع بين ثلاث جوائز في الموسم الحالي، وهم أفضل لاعب في العالم المقدمة من فيفا، أفضل لاعب داخل القارة الأوروبية، وأخيرًا فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.