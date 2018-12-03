بوفون يستعيد ذكرياته مع الكرة الذهبية

قال جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان إنه لامس من قبل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأضاف بوفون على هامش حضوره لحفل فرانس فوتبول مساء اليوم الاثنين: "نعم لامست الجائزة من قبل عندما فاز بها فابيو كانافارو".

وتابع ساخرا: "أنا قريب الليلة كذلك وأتمنى في نهاية السهرة بالفوز بالكرة الذهبية للمرة الأولى".

وأشار حارس مرمى باريس سان جيرمان إلى أن استمراره في الملاعب حتى بلوغه 40 عاما يتوقف على الجاهزية البدنية والذهنية.