أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، عن فوز النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بجائزة جديدة وهى أفضل لاعب لعام 2018 والمقدمة من اتحاد المشجعين لكرة القدم FSF.

وكشف الموقع الرسمي للنادي عن أن نجم الريدز فاز بالجائزة بعد استطلاع للرأي أمام المشجعين شارك خلاله أكثر من 366 ألف شخص، في الحفل الذى أقيم بالعاصمة الإنجليزية لندن اليوم الإثنين.

وتصدر محمد صلاح قائمة تضم ستة لاعبين، جاء فيها زميله بالفريق فيرجيل فان ديك وثنائي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج وإيدن هازارد من تشيلسي ومن ليستر سيتي هاري ماجوير.

ونشر موقع ليفربول تصريحات لمحمد صلاح الذى قال فيها: “شكرًا على هذه الجائزة التي تعني لي الكثير، لأنها جاءت لي من قبل المشجعين”.

أضاف: “عادة أشارك أي جائزة أحصل عليها زملائي بالفريق وجميع الموظفين في ليفربول، ولكن في هذه المناسبة أود أن أهديها لمشجعي ليفربول لدعمهم الرائع، شكرًا لكم”.

ونجح محمد صلاح فى خطف قلوب مشجعي ليفربول منذ انضمامه للفريق في صيف 2017، وقد حصل على العديد من الجوائز الفردية بسبب أدائه الرائع، أبرزها أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وهداف البريميرليج وأفضل لاعب فى أفريقيا.

محمد صلاح هو ثالث لاعب يحصل على الجائزة من ليفربول منذ إنشائها في عام 2013 ، وكان لويس سواريز الأول وكوتينيو الثاني فى عام 2016 وكلاهما فى برشلونة خلال الوقت الحالى، قبل أن يحصل صلاح عليها فى 2018 .

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل فى 2018 من اتحاد المشجعين بإنجلترا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .