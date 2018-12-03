شكرا لقرائتكم مبابى يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد فى 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز النجم الفرنسى الشاب كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب صاعد "كأس كوبا" فى نسختها الأولى، فى الحفل المقام حاليًا لتوزيع جائزة الكرة الذهبية التي تمنح للأفضل فى العالم خلال العام الجارى 2018 والممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وحصد مبابى الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من: جيانلويجى دوناروما حارس ميلان الإيطالي، كريستيان بولسيتش لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى، أرنولد مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسى، باتريك كوترونى مهاجم فريق ميلان الإيطالي، ريتسو دوان لاعب فريق جرونيجين، جاستن كلويفرت لاعب روما الإيطالي، أمادور هيدرا لاعب ريد سالزبورج النمساوى، رودريجو لاعب سانتوس البرازيلى.