شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا جاهز لمباراة الأهلى والجونة بعد التجديد 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلى جاهزا لقيادة الأحمر فى لقاء الجونة المقرر له فى الثامنة من مساء بعد غدا الاربعاء بعدما أصبح جاهز فنيا ومعنويا عقب ادائه لبرنامج تاهيلى قوى تحت اشراف محمد يوسف القائم باعمال المدير الفني وأيضا معنويا بعدما أنتهى من تجديد عقده مع النادى لمدة 3 مواسم قادمة .

الجهاز الفنى للفريق وضع مؤمن زكريا فى بؤرة اهتمامه لقيادة الفريق امام الجونة من أجل تحقيق فوز جديد يساعد على استعادة اللاعبين الثقة والمضي نحو المكانة الطبيعية للفريق على قمة الدورى خاصة انه يتبقي له 8 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته فى البطولة الافريقي وايضا البطولة العربية .

كان الأهلى قد حقق الفوز على بتروجت بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمعهما يوم السبت الماضي بالسويس ليتقدم خطوة نحو استعادة توازنهفى الدورى الممتاز .