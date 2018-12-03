شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل مصطفى عسل وكريم على لدور الـ 32 ببطولة بلاك بول للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب مصطفى عسل لاعب النادي للأهلي للاسكواش على مواطنه يوسف سليمان، خلال مباراة الثنائي في بطولة بلاك بول المفتوحة والتي تعد واحدة ضمن أكبر 7 بطولات في اللعبة . وفاز عسل بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 89 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 16-14 / 3-11 / 11-8 / 11-6 كما تغلب كريم علي فتحي، على نظيره طيب أسلم في المباراة التي جمعت اللاعبين بمنافسات دور الـ 64 لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 36 دقيقة ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10 / 11-6 / 11-4

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