شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 3/12/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري العام.

الأهلي يُنهي صفقة "وحيد" المقاصة..اعرف التفاصيل

نجح مسئولو الأهلى فى إنهاء صفقة محمود وحيد الظهير الأيسر لمصر المقاصة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية، والتى يعد أبرزها المقابل المادي الذى سيدفعه الفريق الأحمر لنظيره الفيومى، بالإضافة لراتب وحيد السنوي، بجانب لاعب من الاهلي سيكون إما عمرو بركات أو ميدو جابر .

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع ظهير أيسر لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد تعرض التونسى على معلول لإصابة طويلة، ولوجود رغبة فى الاعتماد على أيمن أشرف فى مركز قلب الدفاع بجانب عدم القناعة التامة بقدرات صبرى رحيل الذى سيرحل من النادي خلال نهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير.

الأهلي يضع برنامج لـ"تخسيس" صالح جمعة.. وتجهيز الشناوى وفتحى ومعلول

وضع الجهاز الفنى للأهلى برنامج خاص لتجهيز صالح جمعة صانع العاب الفريق، يتضمن إنقاص وزنه وإعداده بدنيا قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية، وذلك تمهيدا لقيده فى قائمة الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

في الوقت الذي يواصل الثلاثي الحارس محمد الشناوي وعلي معلول واحمد فتحي التأهيل للتعافي من الإصابة، حيث يعاني الشناوي ومعلول من مزق في العضلة الضامة، بينما يعاني أحمد فتحي من اصابة في العضلة الأمامية.

المقاصة يطلب ميدو ورحيل فى "مقايضة" محمود وحيد للأهلى

أبلغ مسئولو الأهلى نظراءهم فى المقاصة بالتراجع عن إعارة أحمد الشيخ للفريق الفيومى، وذلك ضمن صفقة شراء محمود وحيد ظهير أيسر المقاصة.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي آخر مستجدات صفقة محمود وحيد، مؤكداً أن اللاعب وقع بالفعل للفريق الأحمر وتم الاتفاق فى وقت سابق على شرائه مقابل 15 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة صبرى رحيل وأحمد الشيخ للفريق الفيومى.

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

جدد مؤمن زكريا لاعب الأهلي عقده مع النادى رسمياً لمدة ثلاثة مواسم، بعد الجلسة التى عقدها اللاعب اليوم، الاثنين، بعد انتهاء المران الصباحى مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وشهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

واتفق مسئولو الأهلي مع مؤمن زكريا على إدراجه فى الفئة الأولى، مع جدولة مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ5 ملايين جنيه خلال الفترة المقبلة.

صدمة جديدة للأهلي.. الأشعة تؤكد غياب حسام عاشور 15 يوما

أثبتت الأشعة التى أجراها حسام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى، معاناته من جذع فى مفصل الكاحل.

وأكد الجهاز الطبى للأهلي أن حسام عاشور سيغيب عن تدريبات ومباريات الفريق لمدة 15 يوماً على أقل تقدير.

الطبيب يكشف موعد عودة 7 نزلاء فى مستشفى الأهلي

كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، موعد عودة عدد من نجوم الفريق المصابين للتدريبات والمباريات.

وقال خالد محمود لـ"الخليج 365"، عمرو جمال حرارته مرتفعة ويحتاج للراحة لمدة 48 ساعة، بينما يعانى وليد سليمان من إجهاد عضلى ويعود للتدريبات غدا، فيما تعافى أحمد الشيخ من آلام العضلة الخلفية ويعود للتدريبات الجماعية غداً أيضا وينتظم أحمد فتحى فى التدريبات بعد 10 أيام.

غزال الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

كشف عمرو جمال، مهاجم الأهلي، حقيقة توقيعه لنادى الزمالك خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لا يزال مرتبطاً بتعاقد ولا يحق له التفاوض مع أى نادٍ دون علم الإدارة الحمراء.

وقال عمرو جمال، إن هناك جلسة مع مسئولى النادي الأهلي نهاية الشهر الجارى لحسم مصيره، سواء بالاستمرار والقيد فى يناير ــ وهو أولويته الأولى ــ أو بخوض تجربة احترافية جديدة