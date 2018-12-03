شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يطالب معاونى جروس بإبداء الرأى فى اختيارات الخواجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رئيس نادى الزمالك من أعضاء الجهاز الفنى المصريين إبداء الرأى فى اختيارات المدير الفنى السويسرى جروس لقوائم المباريات والتشكيلة الأساسية للفريق .

واجتمع رئيس الزمالك مع معاونى جروس المصريين اليوم للحديث عن أسباب توديع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى مساء الجمعة الماضية .

وطلب رئيس الزمالك من معاونى جروس بضرورة إخطار الخواجة بقدرات وإمكانيات كل اللاعبين فى القائمة مؤكدا أنهم يمتلكون معلومات أكثر عن اللاعبين المستبعدين قد لا يكون المدرب على دراية بها وأن الفريق يجب أن يستفيد من كل الأسماء المتواجدة فى القائمة .

وطلب رئيس الزمالك بضرورة منح الفرصة لبعض اللاعبين فى المباريات المقبلة على رأسهم أيمن حفنى وحميد أحداد وأحمد مدبولى ومحمد عنتر ومحمد حسن ومحمود دونجا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الدورى الممتاز .