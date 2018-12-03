شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 3 / 12 / 2018 واجتماع الرئيس مع الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين الموافق 3 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها عقد رئيس القلعة البيضاء جلسة مع الجهاز الفنى بدون حضور جروس ومعاونيه الأجانب .

عقد رئيس نادى الزمالك جلسة اليوم الإثنين مع أعضاء الجهاز الفنى للفريق الكروى بدون وجود السويسرى جروس ومعاونيه الأجانب حيث اقتصرت الجلسة على المدربين الوطنين بالجهاز.

وأبدى رئيس الزمالك خلال الجلسة انزعاجه الشديد بسبب خروج الفريق من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح مساء الجمعة .

أقام لاعبو الزمالك حفلاً مصغرًا على هامش المران الجماعى اليوم بمناسبة عيد ميلاد الثلاثى يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد العاطى "دونجا" والمغربى حميد أحداد.

وقام لاعبو الزمالك بإحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاد الثلاثى فى حضور السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

طلب لاعبو الزمالك من مجلس إدارة النادى التراجع عن قرار منعهم من دخول النادى بسيارتهم الخاصة بناءً على قرار رئيس القلعة البيضاء كعقاب لهم بعد وداع البطولة العربية مساء الجمعة الماضى أمام الاتحاد السكندرى.

وتحدث لاعبو الزمالك مع مسئولي النادى اليوم مؤكدين أن قرار منع دخولهم مقر النادى بالسيارات الخاصة سيؤثر عليهم بالسلب لصعوبة ركن السيارات خارج النادى والحاجة لوقت طويل لإيجاد مكان لترك السيارة قبل خوض التدريبات.

عاد وفد نادى الزمالك إلى القاهرة منذ ساعات، قادمًا من سويسرا بعد التواجد هناك خلال الأيام الماضية لبحث قضايا خصم النقاط المختلفة على النادي في الاتحاد الدولى "فيفا" بسبب المتأخرات لصالح اللاعبين السابقين.

كان مجلس الزمالك أرسل وفدًا رسميًا إلى سويسرا خلال الأيام الماضية لمعرفة مدى القدرة على حل أزمات النادى الأبيض مع اللاعبين الأجانب في القضايا المختلفة التي تخص النادي وتسوية كل المستحقات بشكل نهائى.

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، صعوبة فرض عقوبات مالية تجاه السويسرى جروس المدير الفنى للفريق عقب وداع البطولة العربية مساء الجمعة الماضى أمام الاتحاد السكندرى.

أوضح المصدر الزملكاوى أن مساءلة خصم مستحقات من المدير الفنى أمر صعب تطبيقه، قائلاً: "قد يصدر مجلس إدارة النادى قرارًا بإقالة المدرب بعد الخسارة أو سوء النتائج لكن خصم راتبه كعقاب أمر صعب الحدوث" .

استفسر لاعبو الزمالك من مسئولى النادى عن حقيقة فرض غرامة مالية تجاه كل لاعب بخصم 50% من قيمة عقودهم السنوية عن الموسم الحالى.

وأعلن رئيس نادى الزمالك خصم شهر من راتب السويسرى جروس ومعاونيه بعد وداع الفريق الأبيض البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى بخلاف خصم 50% من عقود اللاعبين عن الموسم الجارى.