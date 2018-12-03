شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضيه لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الاثنين الموافق 3/ 12/ 2018 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء أبرز 7 منها، تجديد عقد مؤمن زكريا مع الأهلى، ومنع لاعبى الزمالك من دخول النادى بالسيارات.

نجح مسئولو الأهلى فى إنهاء صفقة محمود وحيد الظهير الأيسر لمصر المقاصة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية، والتى يعد أبرزها المقابل المادي الذى سيدفعه الفريق الأحمر لنظيره الفيومى، بالإضافة لراتب وحيد السنوي، بجانب لاعب من الاهلي سيكون إما عمرو بركات أو ميدو جابر.

جدد مؤمن زكريا لاعب الأهلي عقده مع النادى رسمياً لمدة ثلاثة مواسم، بعد الجلسة التى عقدها اللاعب اليوم، الاثنين، بعد انتهاء المران الصباحى مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وشهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

أثبتت الأشعة التى أجراها حسام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى، معاناته من جذع فى مفصل الكاحل.

نجح مسئولو نادى بيراميدز اف سى فى التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى بداية من شهر يناير المقبل.

منع مسئولو الزمالك لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض من دخول مقر النادى اليوم، الاثنين، بالسيارات الخاصة بهم، كما هو معتاد، عقاباً على توديع الفريق الأبيض للبطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال"، بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3 فى دور الـ16 بالبطولة.

طلب رئيس نادى الزمالك من أعضاء الجهاز الفنى المصريين إبداء الرأى فى اختيارات المدير الفنى السويسرى جروس لقوائم المباريات والتشكيلة الأساسية للفريق .