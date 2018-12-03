شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك والطلائع فى سابع جولات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بنى سويف بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة السابعة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2018 /2019.
وشهدت هذه الجولة فوز كل من الشرقية للدخان على الزهور3 /2 والزمالك على المنيا 3/0 وبتروجت على بنها 3/1.
كما فاز فى هذه الجولة أيضًا كل من 6 أكتوبر على النصر 3/2 والشمس على هليوليدو 3/0 وطلائع الجيش على مصر للبترول 3/0 والقناة على الداخلية 3/0 والاتحاد السكندرى على الفيوم 3/1.
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