شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك والطلائع فى سابع جولات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بنى سويف بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة السابعة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2018 /2019.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الشرقية للدخان على الزهور3 /2 والزمالك على المنيا 3/0 وبتروجت على بنها 3/1.

كما فاز فى هذه الجولة أيضًا كل من 6 أكتوبر على النصر 3/2 والشمس على هليوليدو 3/0 وطلائع الجيش على مصر للبترول 3/0 والقناة على الداخلية 3/0 والاتحاد السكندرى على الفيوم 3/1.