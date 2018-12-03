بالفيديو.. تريزيجيه يصنع هدفا في تعادل فريقه مع فناربخشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

تعادل فريق قاسم باشا مع مضيفه فناربخشة 2 /2 اليوم الاثنين في المرحلة الرابعة عشر من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وحصد قاسم باشا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف باشاك شهير المتصدر.

ونجح تريزيجيه في صناعة الهدف الأول لقاسم باشا خلال المباراة بعدما حول كرة عرضية إلى مباي دياني، ليضعها المهاجم برأسه في الشباك.

كما حصد فناربخشة نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل رومان نيوشتادتير واوزجور سيك لاعب قاسم باشا بالخطأ في مرماه، هدفي فناربخشة في الدقيقتين 44 و45.

وتكفل مباي دياني بتسجيل هدفي قاسم باشا في الدقيقتين 22 و55.