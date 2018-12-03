أفضل لاعب في 2018.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم "FSF" كأفضل لاعب في إنجلترا عن عام 2018.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي فوز صلاح بالجائزة بعدما تصدر استفتاء المشجعين بأكثر من 366 ألف صوت، خلال حفل أقيم في لندن الاثنين.

وتفوق صاحب الـ26 عامًا على كل من زميله فيرجيل فان دايك، وسيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج ثنائي مانشستر سيتي، وإدين هازارد لاعب تشيلسي، وهاري ماجوير مدافع ليستر سيتي.

وقال صلاح: "شكرا على هذه الجائزة، تعني الكثير بالنسبة لي حيث جاءت من تصويت المشجعين".

وأضاف صاحب القميص رقم 11 مع الريدز: "عادة ما أشارك أي جوائز مع زملائي في الفريق والمسؤولين في النادي، ولكن في هذه المناسبة، أود تكريسها لمشجعي ليفربول لدعمهم الرائع".

يُذكر أن صلاح بات ثالث لاعب من ليفربول يحصد تلك الجائزة من إنشائها عام 2013، بعد الأوروجواياني لويس سواريز الفائز الأول بها، والبرازيلي فيليب كوتينيو الذي حصدها في 2016.