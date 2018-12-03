عصام عبد الفتاح يعلق عبر الخليج 365 على تصريحات كرم كردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

علق عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كرم كردي، عضو مجلس إدارة الجبلاية، بخصوص رأيه الفريق الذي سيحسم دوري هذا الموسم.

وكان كرم كردي، قد صرح لراديو "9090" بأنه يخشى من فكرة تتويج بيراميدز ببطولة الدوري الموسم الحالي، ويتمنى تحقيق الزمالك للقب.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه هذا التصريح ليس في الوقت المناسب، ولكنه طبيعي".

وأضاف:" لو سألنا مجدي عبد الغني عن رغبته في تتويج أي فريق بالدوري سيجيب بالأهلي".

وتابع:" إذا سألنا حازم إمام عن أي فريق يرغب في أن يتوج بالدوري، فسيجيب الزمالك، الانتماء أمر طبيعي ولكن التصريح ليس في وقته".

يذكر ان الزمالك يتصدر ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 32 نقطة وذلك بعد نهاية 16 جولة، متفوقا عن أقرب منافسيه بيراميدز بفارق 6 نقاط.